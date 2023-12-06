Месси рассказал о сложностях адаптации к жизни в США

Футболист "Интер Майами" и сборной Аргентины Лионель Месси поделился мнением о сложностях адаптации к жизни в США.

Футболист "Интер Майами" и сборной Аргентины Лионель Месси поделился мнением о сложностях адаптации к жизни в США.

Как передает Report со ссылкой на Time, форвард сказал, что он и его семья пока не могут пожаловаться на что-то.

"Возможно, самым сложным моментом в адаптации оказались пробки, хотя в Париже это тоже было непросто. Еще жара и влажность летом. Хотя пребывание на пляже или в отпуске часто бывает приятным. Но для занятий спортом, тренировок или игр, особенно летом, возможно, это немного чересчур, и это сказывается", — заявил он.

Месси перебрался в "Интер Майами" летом 2023 года после двух лет выступлений за французский "ПСЖ". 20 августа аргентинец завоевал первый трофей в Америке — Кубок Лиги. После 14 игр за "Интер Майами" на счету Месси 11 забитых мячей и пять результативных передач. Сейчас в МЛС пауза перед стартом сезона.

В декабре 2022 года Месси стал чемпионом мира в составе сборной Аргентины. На ЧМ-2022 в Катаре нападающий отметился семью забитыми мячами в семи матчах, четыре из которых с пенальти. В финале против сборной Франции он сделал дубль.