Месси попросил Неймара не переходить в "Реал Мадрид"

Аргентинский нападающий "Барселоны" Лионель Месси включился в переговоры по трансферу бразильского нападающего "ПСЖ" Неймара.

Как сообщает Report со ссылкой на Marca, Месси позвонил бразильцу и попросил его не переходить в "Реал", а вернуться в "Барселону".

Ранее сообщалось, что "Реал" лидирует в борьбе за Неймара, так как "ПСЖ" не хочет продавать футболиста в "Барселону" из-за плохих отношений с каталонским клубом. Напомним, что Неймар выступал за "Барселону" с 2013 по 2017 год.

В минувшем сезоне 27-летний нападающий принял участие в 28 матчах во всех турнирах на клубном уровне, в которых стал автором 23 забитых мячей, а также отдал 13 результативных передач. Контракт форварда с французским клубом действителен до 30 июня 2022 года.