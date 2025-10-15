Месси объявил о создании юношеского футбольного турнира
Футбол
- 15 октября, 2025
- 02:58
Восьмикратный обладатель "Золотого мяча", чемпион мира в составе сборной Аргентины Лионель Месси создал турнир среди юношеских команд - Кубок Месси.
Как передает Report, об этом он сообщил на своей странице в Instagram.
Турнир пройдет в Майами (штат Флорида, США) с 9 по 14 декабря. Как сообщил футболист, участие в нем подтвердили аргентинские "Ривер Плейт" и "Ньюэллс Олд Бойз", американский "Интер Майами", испанские "Барселона" и "Атлетико", английские "Челси" и "Манчестер Сити" и итальянский "Интер".
Последние новости
03:19
Сенат США в восьмой раз не принял законопроект республиканцев о финансахДругие страны
02:58
Месси объявил о создании юношеского футбольного турнираФутбол
02:23
Британия отправит военных инструкторов в Молдову для обучения борьбе с дронамиДругие страны
01:51
Фото
Состоялась встреча президентов Турции и ГрузииВ регионе
01:39
Трамп посмертно наградил Кирка Президентской медалью СвободыДругие страны
01:33
ЧМ-2026: Состоялось еще 8 матчей отборочного этапа еврозоныФутбол
01:10
В Индии при пожаре в автобусе погибли не менее 20 человекДругие страны
00:56
Фото
Госдепартамент США: Трамп завершил восемь войн за восемь месяцевДругие страны
00:19