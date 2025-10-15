Ильхам Алиев Путь к Победе Международная ассоциация судей ЧМ-2026 Саммит мира по Ближнему Востоку
    Месси объявил о создании юношеского футбольного турнира

    Футбол
    • 15 октября, 2025
    • 02:58
    Месси объявил о создании юношеского футбольного турнира

    Восьмикратный обладатель "Золотого мяча", чемпион мира в составе сборной Аргентины Лионель Месси создал турнир среди юношеских команд - Кубок Месси.

    Как передает Report, об этом он сообщил на своей странице в Instagram.

    Турнир пройдет в Майами (штат Флорида, США) с 9 по 14 декабря. Как сообщил футболист, участие в нем подтвердили аргентинские "Ривер Плейт" и "Ньюэллс Олд Бойз", американский "Интер Майами", испанские "Барселона" и "Атлетико", английские "Челси" и "Манчестер Сити" и итальянский "Интер".

