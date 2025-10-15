İlham Əliyev Zəfərə gedən yol DÇ-2026 Yaxın Şərq Sülh Sammiti Beynəlxalq Hakimlər Assosiasiyası
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol DÇ-2026 Yaxın Şərq Sülh Sammiti Beynəlxalq Hakimlər Assosiasiyası

    Messi gənclər arasında futbol turnirinin yaradıldığını elan edib

    Futbol
    • 15 oktyabr, 2025
    • 03:20
    Messi gənclər arasında futbol turnirinin yaradıldığını elan edib

    Dünya çempionu və səkkiz dəfə "Qızıl top" mükafatına layiq görülmüş argentinalı futbol ulduzu Lionel Messi yeniyetmə komandalar arasında "Messi Kuboku" adlı turnir təsis edib.

    "Report"un məlumatına görə, Messi bu barədə özünün "Instagram" hesabında paylaşım edib.

    Turnir ABŞ-nin Florida ştatının Mayami şəhərində 9–14 dekabr tarixləri aralığında keçiriləcək. Futbolçunun bildirdiyinə görə, turnirdə iştirakını artıq aşağıdakı komandalar təsdiqləyib: Argentina klubları "River Plate" və "Newell"s Old Boys", ABŞ-dən "Inter Miami", İspaniyadan "Barcelona" və "Atletico", İngiltərədən "Chelsea" və "Manchester City", İtaliyadan isə "Inter".

    Messi Kuboku Florida Turnir
    Месси объявил о создании юношеского футбольного турнира

    Son xəbərlər

    03:37

    ABŞ Senatı respublikaçıların maliyyə qanun layihəsini səkkizinci dəfə rədd edib

    Digər ölkələr
    03:20

    Messi gənclər arasında futbol turnirinin yaradıldığını elan edib

    Futbol
    02:57

    "Taliban" yaraqlıları yenidən Pakistan qüvvələrinə hücum edib

    Digər ölkələr
    02:25

    Britaniya PUA-lara qarşı mübarizədə Moldovaya kömək edəcək

    Digər ölkələr
    01:56
    Video

    Qərbi Azərbaycan Xronikası: Bazar türk tayfasına mənsub olan Bazarkənd

    Daxili siyasət
    01:44

    Tramp Kirki ölümündən sonra "Azadlıq" medalı ilə təltif edib

    Digər ölkələr
    01:34

    Hindistanda avtobusda yanğın baş verib, azı 20 nəfər həlak olub

    Digər ölkələr
    01:20
    Foto

    Türkiyə və Gürcüstan prezidentləri arasında görüş keçirilib

    Region
    01:07

    Tramp: Miley hakimiyyətdən getsə, Argentinaya maliyyə yardımını dayandıracağıq

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti