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    Месси и Зидан представили в Москве официальный мяч ЧМ-2018

    Мяч, разработанный немецкой компанией Adidas, получил название Telstar 18

    Баку. 9 ноября. REPORT/ Звезды мирового футбола представили в Москве официальный мяч чемпионата мира 2018 года.

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, мяч, разработанный немецкой компанией Adidas, получил название Telstar 18.

    В торжественной церемонии, в частности, приняли участие нападающий "Барселоны" и сборной Аргентины Лионель Месси, главный тренер "Реала" Зинедин Зидан, бывший полузащитник "Милана" и сборной Бразилии Кака, бывший форвард "Ювентуса" и сборной Италии Алессандро Дель Пьеро, бывший полузащитник "Реала" и сборной Испании Хаби Алонсо.

    Матчи чемпионата мира пройдут с 14 июня по 15 июля 2018 года в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Волгограде, Екатеринбурге, Калининграде, Сочи, Ростове-на-Дону и Саранске.

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