Менеджер прокомментировал вариант "Валенсии" для Роберта Просинечки - ЭКСКЛЮЗИВ

Баку. 18 апреля. REPORT.AZ/ "Испанский клуб "Валенсия" на самом деле интересовался Робертом Просинечки. Спортивный директор клуба лично говорил со мной по этому поводу".

Об этом в заявлении Report сказал менеджер главного тренера национальной сборной Азербайджана Роберта Просинечки Яшар Чалышыр.

По словам турецкого менеджера, хотя на данный момент он находится в Испании, цель поездки заключается не в проведении переговоров с "Валенсией".

"У меня здесь другие дела", - сказал Я.Чалышыр.

На вопрос о том, насколько вероятно достижение согласия Р.Просинечки с "Валенсией", Я.Чалышыр отметил: "У Просинечки есть контракт со сборной Азербайджана и мы не получали официального предложения. То, что "Валенсия" интересовалась Просинечки, не должно означать, что он покинет сборную Азербайджана и уедет в Испанию. Просинечки хороший специалист. Им могут интересоваться и интересуются многие клубы. Однако, как его менеджер, этот вопрос возлагается на меня. Он думает лишь о национальной сборной Азербайджана и матче со сборной Северной Ирландии в рамках отборочного раунда чемпионата мира 2018 года. Для футбола такое вполне нормально. Клубы могут интересоваться качествами тренеров. Кроме того, специалисты также отдают предпочтение работать в подходящих для них клубах".

Отметим, что за свою футбольную карьеру Роберт Просинечки надевал в Испании форму клубов "Реал Мадрид", "Барселона" и "Севилья". Он возглавляет сборную Азербайджана с декабря 2014 года. Срок контракта Р.Просинечки истекает в декабре 2017 года.