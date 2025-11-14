Мбаппе не сыграет против Азербайджана в Баку

Капитан сборной Франции и нападающий мадридского "Реала" Килиан Мбаппе пропустит отборочный матч чемпионата мира 2026 года против сборной Азербайджана в Баку из-за травмы.

Как передает Report со ссылкой на французское издание L'Equipe, у форварда вновь диагностировано повреждение правой лодыжки.

Мбаппе сталкивается с подобной травмой уже не в первый раз в текущем сезоне. 13 октября он пропустил матч против Исландии в рамках отбора к ЧМ-2026, так как несколькими днями ранее – 10 октября – получил повреждение в домашней игре против сборной Азербайджана. Кроме того, 4 октября в матче восьмого тура чемпионата Испании против "Вильярреала" французский нападающий также травмировал ту же лодыжку.

Напомним, что матч Азербайджан – Франция пройдет 16 ноября на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова в Баку, матч начнется в 21:00.