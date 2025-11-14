Ильхам Алиев Путь к Победе WUF13 COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет ЧМ-2026
    Футбол
    • 14 ноября, 2025
    • 17:20
    Мбаппе не сыграет против Азербайджана в Баку

    Капитан сборной Франции и нападающий мадридского "Реала" Килиан Мбаппе пропустит отборочный матч чемпионата мира 2026 года против сборной Азербайджана в Баку из-за травмы.

    Как передает Report со ссылкой на французское издание L'Equipe, у форварда вновь диагностировано повреждение правой лодыжки.

    Мбаппе сталкивается с подобной травмой уже не в первый раз в текущем сезоне. 13 октября он пропустил матч против Исландии в рамках отбора к ЧМ-2026, так как несколькими днями ранее – 10 октября – получил повреждение в домашней игре против сборной Азербайджана. Кроме того, 4 октября в матче восьмого тура чемпионата Испании против "Вильярреала" французский нападающий также травмировал ту же лодыжку.

    Напомним, что матч Азербайджан – Франция пройдет 16 ноября на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова в Баку, матч начнется в 21:00.

    Kilian Mbappe Azərbaycanla oyun üçün Bakıya gəlməyəcək
    Mbappé to miss France's World Cup qualifier against Azerbaijan in Baku

    Лента новостей