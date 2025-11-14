İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi
    Kilian Mbappe Azərbaycanla oyun üçün Bakıya gəlməyəcək

    Futbol
    • 14 noyabr, 2025
    • 16:52
    Kilian Mbappe Azərbaycanla oyun üçün Bakıya gəlməyəcək

    Fransa millisinin və İspaniyanın "Real" (Madrid) klubunun kapitanı Kilian Mbappe zədə səbəbindən DÇ-2026-nın seçmə mərhələsində Azərbaycana qarşı keçiriləcək matçı buraxacaq.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "L'Equipe" nəşri məlumat yayıb .

    Mbappe sağ topuğundakı zədə səbəbindən oyunda iştirak etməyəcək.

    Qeyd edək ki, Azərbaycan – Fransa qarşılaşması noybarın 16-da, saat 21:00-da Tofiq Bəhramov adına Respublika stadionunda keçiriləcək.

    Kilian Mbappe Futbol DÇ-2026 seçmə mərhələ

