Kilian Mbappe Azərbaycanla oyun üçün Bakıya gəlməyəcək
Futbol
- 14 noyabr, 2025
- 16:52
Fransa millisinin və İspaniyanın "Real" (Madrid) klubunun kapitanı Kilian Mbappe zədə səbəbindən DÇ-2026-nın seçmə mərhələsində Azərbaycana qarşı keçiriləcək matçı buraxacaq.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə "L'Equipe" nəşri məlumat yayıb .
Mbappe sağ topuğundakı zədə səbəbindən oyunda iştirak etməyəcək.
Qeyd edək ki, Azərbaycan – Fransa qarşılaşması noybarın 16-da, saat 21:00-da Tofiq Bəhramov adına Respublika stadionunda keçiriləcək.
Son xəbərlər
17:18
Kavelaşvili: Bakı və İrəvan arasında sülh regionun cəlbediciliyini artıracaqRegion
17:17
"Zabrat maşınqayırma zavodu" özəlləşdirməyə çıxarılıbBiznes
17:15
ABŞ-də yaşayan Vaqif Allahverdiyev Baş Prokurorluğa çağırılıbHadisə
17:11
Milli Məclisdə büdcə zərfinin müzakirə ediləcəyi iclasların tarixi açıqlanıbMilli Məclis
17:08
Bakı metrosundan istifadə edən sərnişinlərin sayı 3 %-ə yaxın azalıbİnfrastruktur
17:07
Mahmud Qurbanov: "Xal qazanmaq üçün təkcə mübarizə aparmaq kifayət etmir, ustalıq da lazımdır"Futbol
17:02
Bakı aeroportu və "Uzbekistan Airports" aviahabların modernləşdirilməsində əməkdaşlığı genişləndirirİnfrastruktur
17:00
Foto
Türk Dünyası Auditorlar Şurasının yaradılması ilə bağlı razılıq əldə olunubMaliyyə
17:00
Foto