    Мбаппе хочет сыграть в матче с Азербайджаном

    Футбол
    • 09 октября, 2025
    • 15:32
    Мбаппе хочет сыграть в матче с Азербайджаном

    Футболист сборной Франции Килиан Мбаппе хочет сыграть в матче против сборной Азербайджана, который состоится завтра в Париже в рамках отборочного этапа ЧМ-2026.

    Как сообщает Report, об этом 27-летний нападающий мадридского "Реала" заявил на пресс-конференции.

    "Матч против Азербайджана не менее важен, чем игра с Исландией. Наша цель - получить путевку в финал чемпионата мира. Мы должны бороться, пока не достигнем этой цели. К игре с Азербайджаном нужно подходить серьезно и одержать победу. Я хочу сыграть завтра. Не думаю, что будут серьезные проблемы, я хорошо себя чувствую", - сказал он.

    Отметим, что матч Франция - Азербайджан состоится 10 октября на стадионе "Парк де Пренс" в Париже и начнется в 22:45 по бакинскому времени.

    Mbappe Azərbaycanla matçda oynamaq istəyir
    Mbappé wants to play in match against Azerbaijan

