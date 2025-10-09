Мбаппе хочет сыграть в матче с Азербайджаном
Футбол
- 09 октября, 2025
- 15:32
Футболист сборной Франции Килиан Мбаппе хочет сыграть в матче против сборной Азербайджана, который состоится завтра в Париже в рамках отборочного этапа ЧМ-2026.
Как сообщает Report, об этом 27-летний нападающий мадридского "Реала" заявил на пресс-конференции.
"Матч против Азербайджана не менее важен, чем игра с Исландией. Наша цель - получить путевку в финал чемпионата мира. Мы должны бороться, пока не достигнем этой цели. К игре с Азербайджаном нужно подходить серьезно и одержать победу. Я хочу сыграть завтра. Не думаю, что будут серьезные проблемы, я хорошо себя чувствую", - сказал он.
Отметим, что матч Франция - Азербайджан состоится 10 октября на стадионе "Парк де Пренс" в Париже и начнется в 22:45 по бакинскому времени.
