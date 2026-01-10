Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Протесты в Иране
    Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Протесты в Иране

    WP: Ватикан просил США позволить Мадуро бежать в Россию

    Другие страны
    • 10 января, 2026
    • 08:59
    WP: Ватикан просил США позволить Мадуро бежать в Россию

    Государственный секретарь (глава правительства) Ватикана кардинал Пьетро Паролин просил вашингтонскую администрацию не спешить с проведением операции против Венесуэлы, чтобы избежать дестабилизации ситуации в республике и кровопролития.

    Как передает Report, об этом пишет газета The Washington Post (WP).

    По словам ее источников, кардинал в конце декабря спрашивал американского посла в Ватикане Брайана Берча о планах Вашингтона в отношении Венесуэлы и пытался выяснить, добиваются ли США смены власти в республике. Как отмечается в публикации, Паролин "в течение многих дней пытался связаться с госсекретарем США Марко Рубио, отчаянно стремясь предотвратить кровопролитие и дестабилизацию обстановки в Венесуэле".

    В материале говорится, что кардинал просил администрацию американского президента Дональда Трампа предложить венесуэльскому лидеру Николасу Мадуро покинуть республику и "проявить терпение, подталкивая его к принятию этого предложения". По версии издания, Паролин заявлял Берчу, что Мадуро мог бы получить убежище в России.

    В статье также приводится комментарий службы печати Святого престола относительно этих консультаций: "Вызывает разочарование то, что были раскрыты фрагменты конфиденциальных бесед, которые неточно отражают содержание состоявшегося в рождественский период разговора". В публикации утверждается, что США, в частности, через посредников обсуждали с Мадуро возможность того, что он покинет Венесуэлу и отправится в Турцию.

    Николас Мадуро США Дональд Трамп The Washington Post

    Последние новости

    09:03

    В Москве задались вопросами по инициативе Мелони возобновления диалога с Россией

    Другие страны
    08:59

    WP: Ватикан просил США позволить Мадуро бежать в Россию

    Другие страны
    08:27

    В Эквадоре неизвестные убили четверых членов одной семьи и сожгли их дом

    Другие страны
    07:55

    СБ ООН запланировал заседание по Украине на 13 января

    Другие страны
    07:33

    Обломки дрона привели к пожару на нефтебазе в Волгоградской области

    Другие страны
    06:55

    Южная Корея опровергла заявления о проникновении беспилотников на территорию КНДР - ОБНОВЛЕНО

    Другие страны
    06:52

    В Турции еще несколько видных деятелей задержаны из-за наркотиков

    В регионе
    06:39

    В США обсуждают возможное проведение ядерных испытаний

    Другие страны
    05:38

    В ДТП с участием около 30 автомобилей в Южной Корее погибли не менее четырех человек

    Другие страны
    Лента новостей