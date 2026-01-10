В Эквадоре неизвестные убили четверых членов одной семьи и сожгли их дом

Четыре члена одной семьи были убиты в результате стрельбы в городе Мачале на юго-западе Эквадора.

Об этом Report сообщает со ссылкой на местные СМИ.

По данным полиции, нападавшие, выдав себя за полицейских, проникли в дом, застрелили четырех человек, а затем подожгли помещение. Погибшими оказались 13-летняя девочка, 17-летний юноша, 40-летняя женщина и 41-летний мужчина. Семья, как утверждается, была связана с преступными группировками.

При этом главной целью нападавших, выяснили правоохранители, была другая женщина, она спряталась в ванной, благодаря чему ей удалось выжить. Полиция ведет расследование инцидента.

В Мачале, расположенной в провинции Эль-Оро на юге Эквадора, недалеко от границы с Перу, сохраняется режим чрезвычайного положения на фоне роста организованной преступности.