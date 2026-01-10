Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Протесты в Иране
    Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Протесты в Иране

    В Эквадоре неизвестные убили четверых членов одной семьи и сожгли их дом

    Другие страны
    • 10 января, 2026
    • 08:27
    В Эквадоре неизвестные убили четверых членов одной семьи и сожгли их дом

    Четыре члена одной семьи были убиты в результате стрельбы в городе Мачале на юго-западе Эквадора.

    Об этом Report сообщает со ссылкой на местные СМИ.

    По данным полиции, нападавшие, выдав себя за полицейских, проникли в дом, застрелили четырех человек, а затем подожгли помещение. Погибшими оказались 13-летняя девочка, 17-летний юноша, 40-летняя женщина и 41-летний мужчина. Семья, как утверждается, была связана с преступными группировками.

    При этом главной целью нападавших, выяснили правоохранители, была другая женщина, она спряталась в ванной, благодаря чему ей удалось выжить. Полиция ведет расследование инцидента.

    В Мачале, расположенной в провинции Эль-Оро на юге Эквадора, недалеко от границы с Перу, сохраняется режим чрезвычайного положения на фоне роста организованной преступности.

    Эквадор стрельба погибшие поджог
    Ekvadorda naməlum şəxslər bir ailənin dörd üzvünü öldürdükdən sonra evlərini yandırıblar

    Последние новости

    09:03

    В Москве задались вопросами по инициативе Мелони возобновления диалога с Россией

    Другие страны
    08:59

    WP: Ватикан просил США позволить Мадуро бежать в Россию

    Другие страны
    08:27

    В Эквадоре неизвестные убили четверых членов одной семьи и сожгли их дом

    Другие страны
    07:55

    СБ ООН запланировал заседание по Украине на 13 января

    Другие страны
    07:33

    Обломки дрона привели к пожару на нефтебазе в Волгоградской области

    Другие страны
    06:55

    Южная Корея опровергла заявления о проникновении беспилотников на территорию КНДР - ОБНОВЛЕНО

    Другие страны
    06:52

    В Турции еще несколько видных деятелей задержаны из-за наркотиков

    В регионе
    06:39

    В США обсуждают возможное проведение ядерных испытаний

    Другие страны
    05:38

    В ДТП с участием около 30 автомобилей в Южной Корее погибли не менее четырех человек

    Другие страны
    Лента новостей