    Другие страны
    • 10 января, 2026
    • 09:03
    Слова премьер-министра Италии Джорджи Мелони о возобновлении диалога Европы с Россией вызывают вопросы относительно того, с кем и о чем вести переговоры.

    Как передает Report, такое мнение высказал председатель комиссии по информационной политике Совета Федерации РФ Алексей Пушков в своем Telegram-канале.

    "Первый - переговоров каких? Двусторонних или от лица ЕС? Вопрос возникает из-за того, что в ЕС до сих пор за переговоры выступали только премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и премьер-министр Словакии Роберт Фицо, а председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и Еврокомиссия и слышать о них не хотели. Вопрос второй - переговоров о чем? Ведь та платформа, с которой выступает ЕС и которая состоит в поддержке всех требований Киева, вряд ли может служить основой для продуктивных переговоров", - написал он.

    По словам Пушкова, европейские лидеры не знают ответов на эти вопросы, но постепенный распад коалиции "противников переговоров с Москвой" очевиден.

