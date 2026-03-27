Матча Азербайджан — Сент-Люсия перенесли из-за погодных условий
- 27 марта, 2026
- 19:18
Время начала матча Азербайджан - Сент-Люсия в рамках международного турнира "FIFA Series – 2026" изменено.
Как передает Report, об этом сообщили в АФФА.
Согласно согласованию с ФИФА, встреча на городском стадионе Сумгайыта имени Мехди Гусейнзаде начнется в 19:10.
Изначально матч был запланирован на 19:00, однако его старт перенесли из-за погодных условий и загруженности на дорогах.
