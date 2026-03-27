İlham Əliyev WUF13 Novruz Bayramı ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı
    İlham Əliyev WUF13 Novruz Bayramı ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı

    Azərbaycan – Sent Lüsiya matçının başlama vaxtı dəyişib

    Futbol
    • 27 mart, 2026
    • 18:49
    Azərbaycan – Sent Lüsiya matçının başlama vaxtı dəyişib

    Hava şəraiti və yollarda sıxlığın yaranması ilə əlaqədar "FIFA Series – 2026" beynəlxalq turniri çərçivəsində bu gün keçiriləcək Azərbaycan – Sent Lüsiya oyununun başlanma saatında dəyişiklik edilib.

    Bu barədə "Report"a AFFA-dan məlumat verilib.

    Mehdi Hüseynzadə adına Sumqayıt şəhər stadionunda təşkil olunacaq qarşılaşmaya FIFA ilə razılığa əsasən, saat 19:10-da start veriləcək.

    Qeyd edək ki, matç saat 19:00-da başlamalı idi.

    AFFA FIFA Series – 2026 beynəlxalq turniri Azərbaycan – Sent Lüsiya oyunu

    Son xəbərlər

    18:49

    Azərbaycan – Sent Lüsiya matçının başlama vaxtı dəyişib

    Futbol
    18:33

    Hikmət Hacıyev TDT ölkələri rəhbərlərinin köməkçilərinin görüşündə iştirak edib

    Xarici siyasət
    18:25

    Biləsuvarda yol qəzasında 4 nəfər xəsarət alıb

    Hadisə
    18:08

    Rəşad Eyyubov: "Ən böyük problemimiz standart vəziyyətlərdir"

    Futbol
    17:59

    Böyük Britaniya Ukraynaya 115 milyon avro ayırır

    Digər ölkələr
    17:58

    Qobustanda ölümlə nəticələnən yol-nəqliyyat hadisəsi baş verib

    Hadisə
    17:51

    BƏƏ Müdafiə Nazirliyi: Sutka ərzində İranın 6 ballistik raketini ələ keçirmişik

    Digər ölkələr
    17:36

    Zaxarova: Praqadakı Rus Evinə hücuma görə Çexiyanın Moskvadakı səfirinə etiraz bildirilib

    Region
    17:34

    Dünya Bankı Yaxın Şərqdəki münaqişənin iqtisadi təsirlərinə genişmiqyaslı cavab planı hazırlayır

    Maliyyə
    Bütün Xəbər Lenti