Azərbaycan – Sent Lüsiya matçının başlama vaxtı dəyişib
- 27 mart, 2026
- 18:49
Hava şəraiti və yollarda sıxlığın yaranması ilə əlaqədar "FIFA Series – 2026" beynəlxalq turniri çərçivəsində bu gün keçiriləcək Azərbaycan – Sent Lüsiya oyununun başlanma saatında dəyişiklik edilib.
Bu barədə "Report"a AFFA-dan məlumat verilib.
Mehdi Hüseynzadə adına Sumqayıt şəhər stadionunda təşkil olunacaq qarşılaşmaya FIFA ilə razılığa əsasən, saat 19:10-da start veriləcək.
Qeyd edək ki, matç saat 19:00-da başlamalı idi.
