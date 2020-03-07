Матч между "ПСЖ" и дортмундской "Боруссией" может быть перенесен

УЕФА может принять решение о переносе матча 1/8 финала Лиги чемпионов между "ПСЖ" и дортмундской "Боруссией".

Как сообщает Report со ссылкой на L'Equipe, рассматривается возможность переноса игры на неделю — с 11 марта на 17-е или 18-е.

Встреча должна пройти в Париже, но во Франции уже начались отмены и переносы спортивных мероприятий из-за угрозы распространения коронавируса. В частности, был перенесен матч чемпионата страны между "Страсбуром" и "ПСЖ". Власти Франции готовятся к усилению ограничительных мер в связи с эпидемией.

Предполагается также, что УЕФА может перенести игру из Парижа в другой регион или страну, где коронавирус не так распространен.