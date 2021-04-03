Массовая драка в матче чемпионата Албании

В матче албанской лиги U-19 "Football Republic" - "Teuta" произошла массовая драка.
Как сообщает Report со ссылкой на Panoramasport, в конфликт вмешались и болельщики, которые наблюдали за игрой.
Дисциплинарный комитет, обнародовавший решения в связи с инцидентом, присудил техническое поражение хозяевам поля, со счета клуба было снято 20 очков. "Football Republic" проведет оставшиеся матчи чемпионата на нейтральном поле и без зрителей. Также 7 игроков команды дисквалифицированы на 8 игр.
Из команды гостей 2 игрока должны будут пропустить 6 встреч.