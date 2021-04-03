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Массовая драка в матче чемпионата Албании

Массовая драка в матче чемпионата Албании В матче албанской лиги U-19 "Football Republic" - "Тевута" произошла массовая драка.
Футбол
3 апреля 2021 г. 13:28
Массовая драка в матче чемпионата Албании

В матче албанской лиги U-19 "Football Republic" - "Teuta" произошла массовая драка.

Как сообщает Report со ссылкой на Panoramasport, в конфликт вмешались и болельщики, которые наблюдали за игрой.

Дисциплинарный комитет, обнародовавший решения в связи с инцидентом, присудил техническое поражение хозяевам поля, со счета клуба было снято 20 очков. "Football Republic" проведет оставшиеся матчи чемпионата на нейтральном поле и без зрителей. Также 7 игроков команды дисквалифицированы на 8 игр.

Из команды гостей 2 игрока должны будут пропустить 6 встреч.

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