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Марадона изолирован от команды из-за подозрений в заражении коронавирусом

​Марадона изолирован от команды из-за подозрений в заражении COVID

Бывший футболист "Наполи" и сборной Аргентины Диего Марадона, в настоящее время занимающий пост главного тренера клуба "Химнасия и Эсгрима", может быть заражён коронавирусом. 

Как сообщает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сказал глава медицинского штаба аргентинской команды Флавио Тунесси. 

По его словам, в настоящее время специалист изолирован от игроков: "Принимаем меры предосторожности. Марадона изолирован от команды и находится в комнате на первом этаже, так как входит в группу риска".

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