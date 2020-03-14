Марадона изолирован от команды из-за подозрений в заражении коронавирусом

Бывший футболист "Наполи" и сборной Аргентины Диего Марадона, в настоящее время занимающий пост главного тренера клуба "Химнасия и Эсгрима", может быть заражён коронавирусом.

Как сообщает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сказал глава медицинского штаба аргентинской команды Флавио Тунесси.

По его словам, в настоящее время специалист изолирован от игроков: "Принимаем меры предосторожности. Марадона изолирован от команды и находится в комнате на первом этаже, так как входит в группу риска".