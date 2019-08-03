"Манчестер Юнайтед" предложил рекордную сумму за игрока сборной Англии

Руководство английского "Манчестер Юнайтед" предложило 85 миллионов фунтов (около 92 миллионов евро) за защитника "Лестер Сити" Гарри Магуайра.

Как сообщает Report со ссылкой на Telegraph, этот переход сделает англичанина самым дорогим защитником в истории. Контракт футболиста с МЮ будет рассчитан на пять лет с возможностью продления еще на один сезон.

Магуайр выступает за сборную Англии с 2017 года. Он принял участие в 20 матчах и забил один мяч.

На данный момент самым дорогим защитником в истории является голландец Вирджил ван Дейк, которого "Ливерпуль" купил у "Саутгемптона" в январе 2018 года. Сумма трансфера составила 75 миллионов фунтов (около 82 миллионов евро).

Отметим, что новый сезон Английской Премьер-лиги стартует 9 августа матчем между "Ливерпулем" и "Норвичем".