Ильхам Алиев Путь к Победе Национальный градостроительный форум День восстановления независимости
    Ильхам Алиев Путь к Победе Национальный градостроительный форум День восстановления независимости

    "Манчестер Юнайтед" впервые с 2016 года обыграл "Ливерпуль" на "Энфилде"

    Футбол
    • 19 октября, 2025
    • 22:19
    Манчестер Юнайтед впервые с 2016 года обыграл Ливерпуль на Энфилде

    "Манчестер Юнайтед" со счетом 2:1 победил "Ливерпуль" в гостевом матче восьмого тура чемпионата Англии по футболу.

    Как передает Report, встреча прошла на стадионе "Энфилд".

    В составе победителей забитыми мячами отметились Брайан Мбемо (2-я минута) и Гарри Магуайр (84). У проигравших отличился Коди Гакпо (78).

    "Ливерпуль" потерпел четвертое поражение подряд во всех турнирах. До этого команда дважды проиграла в чемпионате Англии, уступив "Кристал Пэлас" (1:2) и "Челси" (1:2), а также оказалась слабее турецкого "Галатасарая" в матче общего этапа Лиги чемпионов (0:1).

    "Манчестер Юнайтед" прервал серию без побед над "Ливерпулем" на "Энфилде", которая составляла 10 игр. В последний раз команда смогла победить соперника на выезде 17 января 2016 года в матче чемпионата Англии (2:1). После этого "Ливерпуль" на своем стадионе пять раз одолел "Манчестер Юнайтед", еще пять игр завершились вничью.

    "Ливерпуль" занимает 3-е место в турнирной таблице чемпионата Англии, "Манчестер Юнайтед" - 9-е. На счету команд 15 и 13 очков соответственно. В следующем туре "Ливерпуль" 25 октября сыграет в гостях против "Брентфорда", "Манчестер Юнайтед" в тот же день примет "Брайтон". Также на следующей неделе "Ливерпуль" на выезде сыграет с германским "Айнтрахтом" в Лиге чемпионов, встреча пройдет 22 октября.

    футбол АПЛ

    Последние новости

    22:19

    "Манчестер Юнайтед" впервые с 2016 года обыграл "Ливерпуль" на "Энфилде"

    Футбол
    22:13

    Эрдоган: Мы продолжим защищать право на суверенитет ТРСК

    В регионе
    22:00

    Сахиба Гафарова встретилась с Генеральным секретарем МПС

    Внешняя политика
    21:47

    В Гяндже четверо членов одной семьи отравились угарным газом

    Происшествия
    21:42

    Девлет Бахчели: Парламент ТРСК должен срочно принять решение о присоединении к Турции

    В регионе
    21:27

    Лидер оппозиционной партии выиграл выборы президента в ТРСК - ОБНОВЛЕНО-4

    Другие страны
    21:19
    Фото

    Сахиба Гафарова: Результаты мирного саммита по Ближнему Востоку принесут прочный мир в регион

    Милли Меджлис
    21:08

    Азербайджанские каратисты завоевали лицензии на чемпионат мира

    Индивидуальные
    21:02

    Сибига проинформировал Фидана об итогах встречи Зеленского и Трампа

    Другие страны
    Лента новостей