"Манчестер Юнайтед" сделал предложение Анчелотти

"Манчестер Юнайтед" рассматривает главного тренера "Реала" Карло Анчелотти на аналогичный пост в английском клубе.

"Манчестер Юнайтед" рассматривает главного тренера "Реала" Карло Анчелотти на аналогичный пост в английском клубе.

Как передает Report со ссылкой на Sport 24, "Манчестер Юнайтед" сделал предложение Карло Анчелотти с целью заменить Эрика тен Хага на посту главного тренера в следующем сезоне.

64-летний Анчелотти сейчас тренирует "Реал", но контракт специалиста с мадридским клубом истекает по окончании сезона.

Ранее в СМИ появлялась информация о том, что Анчелотти после ухода из "Реала" возглавит сборную Бразилии, но в последнее время появилось много слухов, опровергающих данную информацию.