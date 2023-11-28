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"Манчестер Юнайтед" сделал предложение Анчелотти

"Манчестер Юнайтед" сделал предложение Анчелотти "Манчестер Юнайтед" рассматривает главного тренера "Реала" Карло Анчелотти на аналогичный пост в английском клубе.
Футбол
28 ноября 2023 г. 15:15
Манчестер Юнайтед сделал предложение Анчелотти

"Манчестер Юнайтед" рассматривает главного тренера "Реала" Карло Анчелотти на аналогичный пост в английском клубе.

Как передает Report со ссылкой на Sport 24, "Манчестер Юнайтед" сделал предложение Карло Анчелотти с целью заменить Эрика тен Хага на посту главного тренера в следующем сезоне.

64-летний Анчелотти сейчас тренирует "Реал", но контракт специалиста с мадридским клубом истекает по окончании сезона.

Ранее в СМИ появлялась информация о том, что Анчелотти после ухода из "Реала" возглавит сборную Бразилии, но в последнее время появилось много слухов, опровергающих данную информацию.

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Версия на английском языке Manchester United make 'Carlo Ancelotti offer'
Версия на азербайджанском языке "Mançester Yunayted" Karlo Ançelottiyə təklif göndərib

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