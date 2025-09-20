Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1 День государственного суверенитета
    Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1 День государственного суверенитета

    "Манчестер Юнайтед" обыграл "Челси" в матче АПЛ

    Футбол
    • 20 сентября, 2025
    • 22:50
    Манчестер Юнайтед обыграл Челси в матче АПЛ

    "Манчестер Юнайтед" со счетом 2:1 обыграл "Челси" в матче пятого тура Английской премьер-лиги (АПЛ).

    Как передает Report, игра прошла в Манчестере.

    Голами у хозяев отметились Бруну Фернандеш (14-я минута) и Каземиро (37), у гостей отличился Трево Чалоба (80). На пятой минуте вратарь "Челси" Роберт Санчес получил прямую красную карточку и был удален с поля. На 5-й добавленной к первому тайму минуте автор гола Каземиро получил вторую желтую карточку и также был удален с поля.

    Главный тренер "Челси" Энцо Мареска совершил три замены к 21-й минуте матча. На 6-й минуте Филип Йоргенсен вышел вместо Эстевао, Тосин Адарабиойо на 7-й минуте заменил Педру Нету, на 21-й минуте на поле вышел Андрей Сантос вместо Коула Палмера. Команда потерпела первое поражение в АПЛ в текущем сезоне после 2 побед и 2 ничьих.

    "Манчестер Юнайтед" одержал вторую победу в сезоне АПЛ и занимает 9-е место в турнирной таблице АПЛ, набрав 7 очков. "Челси" располагается на 6-й позиции, на счету клуба 8 очков. В следующем туре "Манчестер Юнайтед" в гостях сыграет против "Брентфорда", "Челси" дома примет "Брайтон". Обе встречи пройдут 27 сентября.

    футбол АПЛ "Манчестер Юнайтед" "Челси"
    "Mançester Yunayted" Premyer Liqa matçında "Çelsi"yə qalib gəlib

    Последние новости

    00:08

    Пашинян переизбран председателем правления партии "Гражданский договор"

    Другие
    23:44

    СМИ: Член "Хезболлах" убит при атаке израильского дрона на юге Ливана

    Другие
    23:28

    СМИ: NASA для АЭС на Луне нужен модуль, способный нести 15 тонн полезной нагрузки

    ИКТ
    23:15
    Фото

    Азербайджанский борец греко-римского стиля стал чемпионом мира

    Индивидуальные
    23:05

    В ЕС расследуют причины нарушения работы европейских аэропортов

    Другие страны
    22:50

    "Манчестер Юнайтед" обыграл "Челси" в матче АПЛ

    Футбол
    22:47

    Милей планирует встретиться с Трампом в Нью-Йорке

    Другие страны
    22:39
    Фото

    В Балакяне продолжаются профилактические работы по предотвращению паводков в горных реках

    Инфраструктура
    22:32

    Иран принял решение о приостановке сотрудничества с МАГАТЭ

    В регионе
    Лента новостей