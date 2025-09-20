"Манчестер Юнайтед" обыграл "Челси" в матче АПЛ

"Манчестер Юнайтед" со счетом 2:1 обыграл "Челси" в матче пятого тура Английской премьер-лиги (АПЛ).

Как передает Report, игра прошла в Манчестере.

Голами у хозяев отметились Бруну Фернандеш (14-я минута) и Каземиро (37), у гостей отличился Трево Чалоба (80). На пятой минуте вратарь "Челси" Роберт Санчес получил прямую красную карточку и был удален с поля. На 5-й добавленной к первому тайму минуте автор гола Каземиро получил вторую желтую карточку и также был удален с поля.

Главный тренер "Челси" Энцо Мареска совершил три замены к 21-й минуте матча. На 6-й минуте Филип Йоргенсен вышел вместо Эстевао, Тосин Адарабиойо на 7-й минуте заменил Педру Нету, на 21-й минуте на поле вышел Андрей Сантос вместо Коула Палмера. Команда потерпела первое поражение в АПЛ в текущем сезоне после 2 побед и 2 ничьих.

"Манчестер Юнайтед" одержал вторую победу в сезоне АПЛ и занимает 9-е место в турнирной таблице АПЛ, набрав 7 очков. "Челси" располагается на 6-й позиции, на счету клуба 8 очков. В следующем туре "Манчестер Юнайтед" в гостях сыграет против "Брентфорда", "Челси" дома примет "Брайтон". Обе встречи пройдут 27 сентября.