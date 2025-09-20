"Mançester Yunayted" Premyer Liqa matçında "Çelsi"yə qalib gəlib

İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1 Dövlət Suverenliyi Günü 907-ci düzəliş
    Futbol
    • 20 sentyabr, 2025
    • 22:52
    Mançester Yunayted Premyer Liqa matçında Çelsiyə qalib gəlib

    İngiltərə Premyer Liqasında V turun növbəti görüşü baş tutub.

    "Report" xəbər verir ki, "Mançester Yunayted" doğma meydanda "Çelsi"ni sınağa çəkib.

    Gərgin keçən görüş meydan sahiblərinin 2:1 hesablı qələbəsi ilə bitib.

    Meydan sahiblərinin qollarını Bruno Fernandes (14-cü dəqiqə) və Kazemiro (37), qonaqların qolunu isə Trevoh Çaloba (80) vurub.

    "Mançester Yunayted" Premyer Liqa mövsümündə ikinci qələbəsini qazanıb və 7 xalla turnir cədvəlinin 9-cu pilləsində qərarlaşıb. "Çelsi" 8 xalla altıncı yerdədir. Növbəti turda "Mançester Yunayted" səfərdə "Brentford"la, "Çelsi" isə "Brayton"u qəbul edəcək. Hər iki qarşılaşma sentyabrın 27-də baş tutacaq.

