"Mançester Yunayted" Premyer Liqa matçında "Çelsi"yə qalib gəlib
Futbol
- 20 sentyabr, 2025
- 22:52
İngiltərə Premyer Liqasında V turun növbəti görüşü baş tutub.
"Report" xəbər verir ki, "Mançester Yunayted" doğma meydanda "Çelsi"ni sınağa çəkib.
Gərgin keçən görüş meydan sahiblərinin 2:1 hesablı qələbəsi ilə bitib.
Meydan sahiblərinin qollarını Bruno Fernandes (14-cü dəqiqə) və Kazemiro (37), qonaqların qolunu isə Trevoh Çaloba (80) vurub.
"Mançester Yunayted" Premyer Liqa mövsümündə ikinci qələbəsini qazanıb və 7 xalla turnir cədvəlinin 9-cu pilləsində qərarlaşıb. "Çelsi" 8 xalla altıncı yerdədir. Növbəti turda "Mançester Yunayted" səfərdə "Brentford"la, "Çelsi" isə "Brayton"u qəbul edəcək. Hər iki qarşılaşma sentyabrın 27-də baş tutacaq.
