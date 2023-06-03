"Манчестер Сити" взял Кубок Англии

"Манчестер Сити" завоевал Кубок Англии, переиграв в финале "Манчестер Юнайтед" со счетом 2:1.

"Манчестер Сити" завоевал Кубок Англии, переиграв в финале "Манчестер Юнайтед" со счетом 2:1.

Как передает Report , уже на 14-й секунде полузащитник Илкай Гюндоган вывел "горожан" вперёд, забив самый быстрый гол в истории финалов Кубка Англии. На 33-й минуте игры "Манчестер Юнайтед" восстановил равновесие на табло: арбитр назначил пенальти за игру рукой Джека Грилиша, и Бруну Фернандеш реализовал одиннадцатиметровый удар.

В начале второго тайма Гюндоган во второй раз в матче вывел "горожан" вперёд, поразив ворота Давида де Хеа из-за пределов штрафной. Счёт 2:1 сохранился до финального свистка.

"Манчестер Сити" выиграл Кубок Англии в седьмой раз в истории. В этом сезоне "горожане" оформили золотой дубль, выиграв также и чемпионат Англии. 10 июня команда Хосепа Гвардиолы сыграет в финале Лиги чемпионов с "Интером".