О нас

"Манчестер Сити" взял Кубок Англии

"Манчестер Сити" взял Кубок Англии "Манчестер Сити" завоевал Кубок Англии, переиграв в финале "Манчестер Юнайтед" со счетом 2:1.
Футбол
3 июня 2023 г. 20:35
Манчестер Сити взял Кубок Англии

"Манчестер Сити" завоевал Кубок Англии, переиграв в финале "Манчестер Юнайтед" со счетом 2:1.

Как передает Report, уже на 14-й секунде полузащитник Илкай Гюндоган вывел "горожан" вперёд, забив самый быстрый гол в истории финалов Кубка Англии. На 33-й минуте игры "Манчестер Юнайтед" восстановил равновесие на табло: арбитр назначил пенальти за игру рукой Джека Грилиша, и Бруну Фернандеш реализовал одиннадцатиметровый удар.

В начале второго тайма Гюндоган во второй раз в матче вывел "горожан" вперёд, поразив ворота Давида де Хеа из-за пределов штрафной. Счёт 2:1 сохранился до финального свистка.

"Манчестер Сити" выиграл Кубок Англии в седьмой раз в истории. В этом сезоне "горожане" оформили золотой дубль, выиграв также и чемпионат Англии. 10 июня команда Хосепа Гвардиолы сыграет в финале Лиги чемпионов с "Интером".

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке “Mançester Siti” İngiltərə Kubokunu qazanıb

Самое читаемое

В Румынии начнутся учения стран НАТО с участием 10 тыс. солдат
В Румынии начнутся учения стран НАТО с участием 10 тыс. солдат
28 мая 2023 г. 07:11
Завершился сезон 2022/2023 Премьер-лиги Азербайджана по футболу
Завершился сезон 2022/2023 Премьер-лиги Азербайджана по футболу
28 мая 2023 г. 22:04
В Судане возобновились столкновения перед окончанием недельного перемирия
В Судане возобновились столкновения перед окончанием недельного перемирия
29 мая 2023 г. 15:48
Сахиба Гафарова: Реджеп Тайип Эрдоган одержал уверенную победу
Сахиба Гафарова: Реджеп Тайип Эрдоган одержал уверенную победу
30 мая 2023 г. 11:15
В Азербайджане повышается прогноз по акцизам
В Азербайджане повышается прогноз по акцизам
30 мая 2023 г. 16:57
Король Бельгии поздравил президента Ильхама Алиева
Король Бельгии поздравил президента Ильхама Алиева
30 мая 2023 г. 22:24
Цены на газ снизились после резкого скачка утром на фоне утечки газа в Норвегии
Цены на газ снизились после резкого скачка утром на фоне утечки газа в Норвегии
31 мая 2023 г. 15:45
Высшая судебная палата Молдовы оставила в силе запрет Додону покидать страну
Высшая судебная палата Молдовы оставила в силе запрет Додону покидать страну
31 мая 2023 г. 19:15
В Баку автомобиль сбил и тяжело ранил 42-летнего мужчину
В Баку автомобиль сбил и тяжело ранил 42-летнего мужчину
1 июня 2023 г. 05:46
Запасы нефти в США за неделю увеличились на 4,5 млн баррелей
Запасы нефти в США за неделю увеличились на 4,5 млн баррелей
1 июня 2023 г. 20:20

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi