"Манчестер Сити" взял Кубок Англии

"Манчестер Сити" завоевал Кубок Англии, переиграв в финале "Манчестер Юнайтед" со счетом 2:1.
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В начале второго тайма Гюндоган во второй раз в матче вывел "горожан" вперёд, поразив ворота Давида де Хеа из-за пределов штрафной. Счёт 2:1 сохранился до финального свистка.
"Манчестер Сити" выиграл Кубок Англии в седьмой раз в истории. В этом сезоне "горожане" оформили золотой дубль, выиграв также и чемпионат Англии. 10 июня команда Хосепа Гвардиолы сыграет в финале Лиги чемпионов с "Интером".