"Манчестер Сити" выиграл чемпионат Англии

"Манчестер Сити" обыграл "Вэст Хэм Юнайтед" в 38-м туре чемпионата Англии и завоевал золотые медали сезона-2023/24 в Английской премьер-лиге (АПЛ).

"Манчестер Сити" обыграл "Вэст Хэм Юнайтед" в 38-м туре чемпионата Англии и завоевал золотые медали сезона-2023/24 в Английской премьер-лиге (АПЛ).

Как передает Report, встреча, которая состоялась на стадионе "Этихад" в Манчестере, завершилась со счетом 3:1.

В составе "горожан" голами отметились Фил Фоден, который оформил дубль на 2-й и 18-й минутах игры, и Родри, который отличился на 59-й минуте. Единственный гол в составе "Вэст Хэма" оформил Мохаммед Кудус на 42-й минуте.

Судьба титула в сезоне решалась в заключительном туре. На золотые медали претендовал также лондонский "Арсенал", однако он мог победить только в том случае, если бы обыграл "Эвертон" (Арсенал победил со счетом 2:1), а "Манчестер Сити" потерял очки в игре с "Вэст Хэмом".

Итоговая трока в Английской премьер-лиге выглядит так: "Манчестер Сити" (91), "Арсенал" (89), "Ливерпуль" (82).

Таким образом, "Манчестер Сити" завоевал чемпионство в Англии четвертый раз подряд. Это стало историческим достижением - еще ни одна команда в стране не выдавала такую победную серию. Всего команда, которую сейчас тренирует Хосеп Гвардиола, выигрывала чемпионат Англии десять раз.