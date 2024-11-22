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"Манчестер Сити" продлил контракт с Гвардиолой

"Манчестер Сити" продлил контракт с Гвардиолой Английский футбольный клуб "Манчестер Сити" подписал новый контракт с испанским тренером Жозепом Гвардиолой.
Футбол
22 ноября 2024 г. 00:38
Манчестер Сити продлил контракт с Гвардиолой

Английский футбольный клуб "Манчестер Сити" подписал новый контракт с испанским тренером Жозепом Гвардиолой.

Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба "горожан".

Действующий контракт с испанским специалистом рассчитан до конца июня 2025 года. Новое соглашение заключено еще на два сезона.

Гвардиоле 53 года, он возглавляет "Манчестер Сити" с начала сезона-2016/17. Под его руководством команда шесть раз становилась чемпионом Англии, дважды завоевывала Кубок Англии, четыре раза побеждала в Кубке лиги, трижды - в Суперкубке Англии.

В 2023 году "Манчестер Сити" впервые в своей истории выиграл Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира. Ранее Гвардиола тренировал испанскую "Барселону" и германскую "Баварию". С "Барсой" он трижды выиграл чемпионат Испании, по два раза - Кубок Испании, Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира, "Бавария" под руководством испанца трижды стала чемпионом Германии, два раза выиграла кубок страны, по разу - Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.

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Версия на азербайджанском языке “Mançester Siti” baş məşqçisi Qvardiola ilə yeni müqavilə imzalayıb 

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