Баку. 14 марта. REPORT.AZ/ Знаменитый американский боксер, бывший чемпион мира в супертяжелом весе Майк Тайсон выставил на продажу свой особняк, расположенный в Лас-Вегасе (штат Невада).

Как сообщает Report со ссылкой на TMZ, в двухэтажных апартаментах, занимающих площадь почти 600 кв. м, расположены пять спален, шесть ванных комнат, кинотеатр, несколько каминов, винный погреб, а также бассейн с джакузи и водопадом.

49-летний Тайсон проживает в этом доме с 2008 года. Как сообщается, в начале года хозяин сделал в особняке капитальный ремонт и теперь просит за него 1,5 млн. долларов.

Причиной продажи жилища стал переезд Тайсона в еще более просторный дом, расположенный по соседству.