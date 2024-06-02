Мадридский "Реал" стал 15-кратным победителем Лиги чемпионов УЕФА

Мадридский "Реал" одержал победу со счетом 0-2 над дортмундской "Боруссией" в финале Лиги чемпионов УЕФА 2023/2024 сезона.

Мадридский "Реал" одержал победу со счетом 0-2 над дортмундской "Боруссией" в финале Лиги чемпионов УЕФА 2023/2024 сезона.

Как сообщает Report , встреча проходила в Лондоне на стадионе "Уэмбли".

Матч обслуживала бригада арбитров из Словении под руководством Славко Винчича.

Счет на 74-й минуте открыл игрок "сливочных" Дани Карвахаль. Невысокий защитник умело замкнул подачу Тони Крооса с углового. После забитого мяча испанцы продолжили наращивать давление, и это принесло плоды. Уже спустя 9 минут Винисиус Жуниор довел преимущество "Реала" до двух мячей и установил окончательный счет.

Для "сливочных" это 15-я победа в самом элитном европейском турнире за всю историю.