Луис Энрике одержал 100-ю победу во главе ПСЖ

Накануне "ПСЖ" на стадионе "Парк де Пренс" в Париже одержал разгромную победу над "Лиллем" в рамках матча XVIII тура чемпионата Франции (3:0).

Как сообщает Report, для главного тренера "ПСЖ" Луиса Энрике эта победа стала 100-й во главе парижан.

С момента прихода Энрике (летом 2023 года) "ПСЖ" выиграл два титула Лиги 1, два Кубка Франции и три Суперкубка, Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА, а также Межконтинентальный кубок.