Луис Энрике одержал 100-ю победу во главе ПСЖ

    Ильхам Алиев WUF13 Протесты в Иране Борьба с неоколониализмом мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    • 17 января, 2026
    • 15:41
    Накануне "ПСЖ" на стадионе "Парк де Пренс" в Париже одержал разгромную победу над "Лиллем" в рамках матча XVIII тура чемпионата Франции (3:0).

    Как сообщает Report, для главного тренера "ПСЖ" Луиса Энрике эта победа стала 100-й во главе парижан.

    С момента прихода Энрике (летом 2023 года) "ПСЖ" выиграл два титула Лиги 1, два Кубка Франции и три Суперкубка, Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА, а также Межконтинентальный кубок.

    Luis Enrike PSJ-nin baş məşqçisi kimi 100-cü qələbəsini qazanıb

