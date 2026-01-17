Луис Энрике одержал 100-ю победу во главе ПСЖ
Футбол
17 января, 2026
- 15:41
Накануне "ПСЖ" на стадионе "Парк де Пренс" в Париже одержал разгромную победу над "Лиллем" в рамках матча XVIII тура чемпионата Франции (3:0).
Как сообщает Report, для главного тренера "ПСЖ" Луиса Энрике эта победа стала 100-й во главе парижан.
С момента прихода Энрике (летом 2023 года) "ПСЖ" выиграл два титула Лиги 1, два Кубка Франции и три Суперкубка, Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА, а также Межконтинентальный кубок.
