ЦАХАЛ: Израиль начал следующий этап операции в Иране
Другие страны
- 08 марта, 2026
- 01:47
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) приступила к следующему этапу операции "Рык льва", начатый 28 февраля против Ирана.
Как передает Report со ссылкой на сайт ведомства, об этом сообщил официальный представитель ЦАХАЛ бригадный генерал Эфи Дефрин в ходе брифинга.
"Мы перешли к следующему этапу операции, расширяя атаки на ключевые производственные объекты режима", - сказал представитель ЦАХАЛ.
Дефрин добавил, что разведывательное управление Израиля "в последние месяцы" следило за работой Ирана по восстановлению производственной инфраструктуры и увеличению числа ракет.
