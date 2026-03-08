Ильхам Алиев Удар по аэропорту Нахчывана WUF13 Операция США и Израиля против Ирана
    Ильхам Алиев Удар по аэропорту Нахчывана WUF13 Операция США и Израиля против Ирана

    ЦАХАЛ: Израиль начал следующий этап операции в Иране

    Другие страны
    • 08 марта, 2026
    • 01:47
    ЦАХАЛ: Израиль начал следующий этап операции в Иране

    Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) приступила к следующему этапу операции "Рык льва", начатый 28 февраля против Ирана.

    Как передает Report со ссылкой на сайт ведомства, об этом сообщил официальный представитель ЦАХАЛ бригадный генерал Эфи Дефрин в ходе брифинга.

    "Мы перешли к следующему этапу операции, расширяя атаки на ключевые производственные объекты режима", - сказал представитель ЦАХАЛ.

    Дефрин добавил, что разведывательное управление Израиля "в последние месяцы" следило за работой Ирана по восстановлению производственной инфраструктуры и увеличению числа ракет.

    удар по Ирану Израиль новый этап
    Ты - Король

    Последние новости

    02:36

    Саудовская Аравия предостерегла Иран от ударов и пригрозила ответом

    Другие страны
    02:15

    Трамп: Переговоров с Тегераном не будет, карта Ирана может изменится

    В регионе
    02:11

    Эвакуированный из Ирана немецкий дипломат поблагодарил Азербайджан

    Внутренняя политика
    01:47

    ЦАХАЛ: Израиль начал следующий этап операции в Иране

    Другие страны
    01:33
    Фото

    Атаки иранских БПЛА на Нахчыван вызывают резкое осуждение в международном сообществе - СВОДКА

    Внешняя политика
    01:04
    Фото

    Дипломаты Германии и Испании эвакуированы из Ирана в Азербайджан

    Внутренняя политика
    00:54

    В Перу более 30 человек пострадали в результате взрыва в ночном клубе

    Другие страны
    00:30

    Мехрибан Алиева поздравила женщин Азербайджана

    Внутренняя политика
    00:12

    Нетаньяху: Мы продолжим бескомпромиссную войну против Ирана

    Другие страны
    Лента новостей