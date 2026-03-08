ЦАХАЛ: Израиль начал следующий этап операции в Иране

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) приступила к следующему этапу операции "Рык льва", начатый 28 февраля против Ирана.

Как передает Report со ссылкой на сайт ведомства, об этом сообщил официальный представитель ЦАХАЛ бригадный генерал Эфи Дефрин в ходе брифинга.

"Мы перешли к следующему этапу операции, расширяя атаки на ключевые производственные объекты режима", - сказал представитель ЦАХАЛ.

Дефрин добавил, что разведывательное управление Израиля "в последние месяцы" следило за работой Ирана по восстановлению производственной инфраструктуры и увеличению числа ракет.