В РФ запретили реализацию почти 1,1 млн бутылок армянской минералки "Джермук"

В России по запросу Роспотребнадзора ограничили реализацию еще около 1,1 млн бутылок армянской минеральной воды "Джермук".

Как передает Report, об этом российскому агентству РБК сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора (Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека РФ).

Согласно информации, запрет на продажу установлен по результатам проверки новых товарных партий, выпущенных в период с 23 октября 2025 года по 27 марта 2026 года.

Лабораторные исследования образцов, как уточнили в ведомстве, показали несоответствие обязательным нормативным требованиям. Меры приняты в целях предупреждения "потенциальной угрозы жизни и здоровью" потребителей. Блокировка затронула продукцию девяти дат розлива в различных видах упаковки.

Ранее, 27 апреля, реализация уже была приостановлена для 338 тыс. бутылок. Таким образом, общее количество продукции под временным ограничением, отмечает РБК, достигло 1,4 млн единиц.