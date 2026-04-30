Ильхам Алиев WUF13 Переговоры между США и Ираном
    Ильхам Алиев WUF13 Переговоры между США и Ираном

    В РФ запретили реализацию почти 1,1 млн бутылок армянской минералки "Джермук"

    В РФ запретили реализацию почти 1,1 млн бутылок армянской минералки Джермук

    В России по запросу Роспотребнадзора ограничили реализацию еще около 1,1 млн бутылок армянской минеральной воды "Джермук".

    Как передает Report, об этом российскому агентству РБК сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора (Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека РФ).

    Согласно информации, запрет на продажу установлен по результатам проверки новых товарных партий, выпущенных в период с 23 октября 2025 года по 27 марта 2026 года.

    Лабораторные исследования образцов, как уточнили в ведомстве, показали несоответствие обязательным нормативным требованиям. Меры приняты в целях предупреждения "потенциальной угрозы жизни и здоровью" потребителей. Блокировка затронула продукцию девяти дат розлива в различных видах упаковки.

    Ранее, 27 апреля, реализация уже была приостановлена для 338 тыс. бутылок. Таким образом, общее количество продукции под временным ограничением, отмечает РБК, достигло 1,4 млн единиц.

    Rusiyada Ermənistanın təxminən 1,1 milyon ədəd "Cermuk" suyunun satışı qadağan edilib

