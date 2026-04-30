В МИД Турции высказались о судьбе турецких граждан во флотилии "Сумуд"

Турция предпринимает необходимые шаги в плане своих граждан, находящихся в составе перехваченной Израилем флотилии "Сумуд".

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении турецкого МИД.

В ведомстве расценили попытку перехвата Израилем судов флотилии как противоправные действия, и призвали международное сообщество обозначить свою позицию по этому вопросу.

"Совместно с другими странами предпринимаются все необходимые шаги в связи с положением наших граждан и других пассажиров, находящихся в составе флотилии", - указывается в заявлении.

Ранее стало известно, что ВМС Израиля приступили к перехвату флотилии "Сумуд", которая направлялась к побережью Сектора Газа с заявленной целью "прорвать блокаду" анклава.