В МИД Турции высказались о судьбе турецких граждан во флотилии "Сумуд"
В регионе
- 30 апреля, 2026
- 09:04
Турция предпринимает необходимые шаги в плане своих граждан, находящихся в составе перехваченной Израилем флотилии "Сумуд".
Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении турецкого МИД.
В ведомстве расценили попытку перехвата Израилем судов флотилии как противоправные действия, и призвали международное сообщество обозначить свою позицию по этому вопросу.
"Совместно с другими странами предпринимаются все необходимые шаги в связи с положением наших граждан и других пассажиров, находящихся в составе флотилии", - указывается в заявлении.
Ранее стало известно, что ВМС Израиля приступили к перехвату флотилии "Сумуд", которая направлялась к побережью Сектора Газа с заявленной целью "прорвать блокаду" анклава.
