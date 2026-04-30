    В Масаллы изъяли около 14 кг наркотиков

    В Масаллинском районе у задержанного обнаружено около 14 кг наркотических средств.

    Как сообщает Report со ссылкой на МВД Азербайджана, операция была проведена сотрудниками районного отдела полиции в рамках борьбы с незаконным оборотом наркотиков.

    В ходе мероприятия был задержан 24-летний Пирали Агаев, у которого изъято в общей сложности около 14 кг марихуаны, героина и опия.

    По его словам, он приобрел наркотики с целью доставки в столицу и дальнейшей реализации.

    По факту возбуждено уголовное дело, решением суда в отношении задержанного избрана мера пресечения в виде ареста.

    Масаллы Наркотические вещества МВД Азербайджана
    Masallıda 14 kiloqram narkotik vasitə aşkarlanıb

    Последние новости

    01:48

    Захид Орудж: В Европарламенте потребовали бы оправдать и тех, кого судили в Нюрнберге

    Внутренняя политика
    01:14

    Трамп заявил об отсутствии угрозы истощения военных арсеналов США

    Другие
    00:39

    Глава Белого заявил о выборе между сделкой с Ираном и силовым сценарием

    Другие страны
    00:13

    CNN: Иранские удары вывели из строя часть военных объектов США на Ближнем Востоке

    В регионе
    23:50

    Макрон отреагировал на шутку Карла III о французском языке

    Другие страны
    23:43

    Белый дом уведомил Конгресс США о завершении войны с Ираном

    В регионе
    23:37

    Китай призвал пересмотреть решение о прекращении миссии ООН в Ливане

    Другие страны
    23:21

    TƏBİB сообщил о состоянии пострадавших в ДТП в Агдаме – ОБНОВЛЕНО-2

    Происшествия
    23:18

    VDA призвала США и ЕС соблюдать торговые договоренности после решения Трампа о пошлинах

    Другие страны
    Лента новостей