В Масаллы изъяли около 14 кг наркотиков

В Масаллинском районе у задержанного обнаружено около 14 кг наркотических средств.

Как сообщает Report со ссылкой на МВД Азербайджана, операция была проведена сотрудниками районного отдела полиции в рамках борьбы с незаконным оборотом наркотиков.

В ходе мероприятия был задержан 24-летний Пирали Агаев, у которого изъято в общей сложности около 14 кг марихуаны, героина и опия.

По его словам, он приобрел наркотики с целью доставки в столицу и дальнейшей реализации.

По факту возбуждено уголовное дело, решением суда в отношении задержанного избрана мера пресечения в виде ареста.