В Масаллы изъяли около 14 кг наркотиков
Происшествия
- 30 апреля, 2026
- 09:26
В Масаллинском районе у задержанного обнаружено около 14 кг наркотических средств.
Как сообщает Report со ссылкой на МВД Азербайджана, операция была проведена сотрудниками районного отдела полиции в рамках борьбы с незаконным оборотом наркотиков.
В ходе мероприятия был задержан 24-летний Пирали Агаев, у которого изъято в общей сложности около 14 кг марихуаны, героина и опия.
По его словам, он приобрел наркотики с целью доставки в столицу и дальнейшей реализации.
По факту возбуждено уголовное дело, решением суда в отношении задержанного избрана мера пресечения в виде ареста.
