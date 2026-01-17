İlham Əliyev WUF13 İranda etirazlar Neokolonializmlə mübarizə Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    Luis Enrike PSJ-nin baş məşqçisi kimi 100-cü qələbəsini qazanıb

    Futbol
    17 yanvar, 2026
    14:19
    Luis Enrike PSJ-nin baş məşqçisi kimi 100-cü qələbəsini qazanıb

    Fransa Liqa 1-in XVIII turunda PSJ doğma meydanda "Lill"i 3:0 hesabı ilə məğlub edib.

    "Report" xəbər verir ki, bu qələbə Paris klubunun baş məşqçisi Luis Enriquenin rəhbərliyi altında 100-cü qələbəsi olub.

    Qeyd edək ki, Luis Enrique 2023-cü ilin yayından PSJ-ni çalışdırır. Onun rəhbərliyi dövründə komanda iki dəfə Fransa çempionu, iki dəfə Fransa Kuboku və Superkubokunun qalibi olub. Bundan başqa, PSJ UEFA Çempionlar Liqasını, Qitələrarası Kuboku və UEFA Superkubokunu da qazanıb.

    Luis Enrike Futbol PSJ qələbə

