Luis Enrike PSJ-nin baş məşqçisi kimi 100-cü qələbəsini qazanıb
Futbol
- 17 yanvar, 2026
- 14:19
Fransa Liqa 1-in XVIII turunda PSJ doğma meydanda "Lill"i 3:0 hesabı ilə məğlub edib.
"Report" xəbər verir ki, bu qələbə Paris klubunun baş məşqçisi Luis Enriquenin rəhbərliyi altında 100-cü qələbəsi olub.
Qeyd edək ki, Luis Enrique 2023-cü ilin yayından PSJ-ni çalışdırır. Onun rəhbərliyi dövründə komanda iki dəfə Fransa çempionu, iki dəfə Fransa Kuboku və Superkubokunun qalibi olub. Bundan başqa, PSJ UEFA Çempionlar Liqasını, Qitələrarası Kuboku və UEFA Superkubokunu da qazanıb.
Son xəbərlər
14:40
Suriya ordusu Rakka vilayətinə daxil olubRegion
14:26
Paytaxtda oğurluq edən beş nəfər saxlanılıbHadisə
14:21
Azərbaycan daha bir ölkədən mixək idxal etməyə başlayıbBiznes
14:19
Luis Enrike PSJ-nin baş məşqçisi kimi 100-cü qələbəsini qazanıbFutbol
14:10
WUF13 üzrə media nümayəndələrinin akkreditasiyasına başlanılıbİnfrastruktur
14:03
Ukrayna Çexiya ilə mənzillərin bərpası və icmaların enerji dayanıqlılığını müzakirə edibDigər ölkələr
13:41
La Liqa təmsilçisi Fransa klubunun futbolçusunu heyətinə qatıbFutbol
13:40
Rusiyada Nalçikdə polislərə hücumun qarşısı alınıbDigər ölkələr
13:28