Атаки иранских БПЛА на Нахчыван вызывают резкое осуждение в международном сообществе - СВОДКА

Ряд государств и международных организаций выступили с заявлениями, решительно осудив атаку иранских беспилотников на территорию Азербайджана, и выразили официальному Баку свою поддержку.

Как сообщает Report, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган позвонил президенту Ильхаму Алиеву и осудил атаку беспилотников на Нахчыванскую Автономную Республику.

Президент Объединенных Арабских Эмиратов также осудил нападение Ирана на территорию Азербайджана с применением беспилотных летательных аппаратов.

Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс позвонил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву. Он решительно осудил атаку, совершенную Исламской Республикой Иран с использованием БПЛА по территории Азербайджана.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев позвонил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву. Шавкат Мирзиеев решительно осудил нападения Ирана на Азербайджан с использованием БПЛА, выразил полную поддержку Азербайджану и подчеркнул, что его страна всегда находится рядом с Азербайджаном.

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе позвонил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву, решительно осудил атаку Ирана с использованием дронов на Нахчыванскую Автономную Республику и подчеркнул солидарность с азербайджанским государством и народом.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев осудил атаку Ирана на Нахчыван.

Премьер-министр Исламской Республики Пакистан Мухаммад Шахбаз Шариф позвонил президенту Ильхаму Алиеву и заявил, что осуждает военное нападение Ирана на Азербайджан и террористические акты.

Премьер-министр Албании Эди Рама резко раскритиковал Иран в своем аккаунте в социальной сети. Он призвал мировое сообщество признать Иран террористическим государством:

"Атака на территорию Азербайджана, направленная против гражданской инфраструктуры в Нахчыване и приведшая к ранению мирных жителей, является очередным серьезным и недопустимым актом агрессии со стороны Ирана против соседних стран, чье единственное "преступление" заключается в том, что они демонстрируют миру свое развитие, процветание и открытость, улучшая жизнь своих граждан, делая Иран под его сатанинским режимом еще более темным и слепым", - написал он.

Президент Ильхам Алиев выразил благодарность премьер-министру Албании Эди Раме за поддержку, оказанную Азербайджану после совершенных Ираном атак беспилотниками на Нахчыван.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан позвонил Президенту Азербайджана, осудил атаки иранских БПЛА и заявил, что его страна готова оказать Азербайджану любую поддержку.

Заместитель премьер-министра, министр иностранных дел Молдовы Михай Попшой во время приема у Президента Азербайджана заявил, что его страна осуждает атаки иранских БПЛА.

Президент Словакии Петер Пеллегрини направил Президенту Азербайджана письмо в связи с атакой иранских БПЛА: "Мы решительно осуждаем эту атаку. Подобное поведение неприемлемо, является нарушением международного права и опасным образом увеличивает риск дальнейшей эскалации ситуации".

Член Президиума Боснии и Герцеговины Желька Цвиянович в письме, адресованном Президенту Азербайджана, подчеркнула, что Азербайджан последовательно проводит политику, направленную на продвижение стабильности, развития и сотрудничества в регионе, и назвала атаку Ирана несправедливой.

Кроме того, премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед Али позвонил Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву и осудил воздушную атаку Ирана на Нахчыван.

Председатель Президентского совета Государства Ливия Мухаммад Юнис аль-Менфи также позвонил Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву и подчеркнул, что осуждает воздушные атаки Ирана.

Состоялся телефонный разговор между Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и Президентом Сербии Александром Вучичем. В ходе беседы были осуждены совершенные Ираном дроновые атаки на Нахчыван.

Наряду с этим Государственный департамент США распространил заявление, в котором осудил атаки Ирана с применением беспилотных летательных аппаратов против Нахчыванской Автономной Республики Азербайджанской Республики.

В заявлении подчеркивается, что Соединенные Штаты Америки решительно осуждают неспровоцированную атаку Ирана с применением беспилотных летательных аппаратов против Азербайджанской Республики 5 марта, в ходе которой были атакованы Нахчыванский международный аэропорт и детская школа, что привело к ранениям невинных мирных жителей и нанесению ущерба важной гражданской инфраструктуре:

"Эти атаки являются грубым нарушением суверенитета Азербайджана и ненужной эскалацией иранской агрессии.

США полностью солидарны с Азербайджаном перед лицом этих угроз. Атаки на территории наших партнеров в регионе неприемлемы и будут встречены решительной поддержкой этих партнеров со стороны США".

Как мы сообщали, глава европейской дипломатии Кая Каллас также осудила атаки иранских дронов на Нахчыван.

МИД Азербайджана также направил письмо Генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу в связи с атакой беспилотников на Нахчыванскую Автономную Республику. Об этом заявил официальный представитель Генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик на пресс-конференции, комментируя удары иранских дронов по Азербайджану. Следует также отметить, что некоторые европейские страны, такие как Хорватия, выразили поддержку Азербайджану на своих страницах в социальных сетях. Кроме того, министру иностранных дел Азербайджана звонили главы внешнеполитических ведомств различных стран, выражая поддержку.

Судан также осудил атаку иранских БПЛА. Так, министр иностранных дел и международного сотрудничества Судана Мухи ад-Дин Салем Ахмед позвонил своему азербайджанскому коллеге Джейхуну Байрамову.

Министр иностранных дел Кыргызстана Жээнбек Кулубаев позвонил своему азербайджанскому коллеге и заявил, что атаки иранских дронов способствуют дальнейшему росту напряженности в регионе.

Глава МИД Израиля Гидеон Саар в ходе телефонного разговора с Джейхуном Байрамовым назвал нападение Ирана на Азербайджан неприемлемым.

Федеральный министр европейских и международных дел Австрии Беате Майнль-Райзингер позвонила главе МИД Азербайджана Джейхуну Байрамову, и в ходе беседы было подчеркнуто, что данная атака на территорию Азербайджана является грубым нарушением норм и принципов международного права и способствует росту напряженности в регионе.

Украина также осудила атаки иранских дронов, Эстония выразила солидарность с Азербайджаном, МИД Саудовской Аравии осудил нанесение Ираном удара по Азербайджану с применением БПЛА, а также попытку воздушной атаки на Турцию. Наряду с этим Кувейт, Сирия, Черногория, Великобритания, Германия, Нидерланды, Бельгия, Финляндия, Греция, Испания, Франция, Болгария, Италия, Египет, Бахрейн, Йемен, Катар, Иордания и Беларусь также осудили атаки иранских дронов.

Также главы МИД Армении Арарат Мирзоян и Дж. Байрамов обсудили атаку Ирана на Нахчыван.

Заместитель председателя Кабинета министров Туркменистана, министр иностранных дел Рашид Мередов позвонил Дж. Байрамову, и в ходе телефонного разговора были обсуждены вопросы, связанные с атаками беспилотников со стороны Исламской Республики Иран на территорию Нахчыванской Автономной Республики.

Отметим, что международная поддержка Азербайджана продолжается, а необоснованное нападение Ирана по-прежнему остается объектом осуждения. Все это является доказательством роста авторитета Азербайджана в мире в результате дальновидной политики Президента Ильхама Алиева.

Представляем названия стран, поддержавших Азербайджан:

Турция, США, ОАЭ, Пакистан, Египет, Саудовская Аравия, Албания, Украина, Эстония, Кувейт, Сирия, Черногория, Великобритания, Германия, Нидерланды, Бельгия, Финляндия, Греция, Испания, Франция, Болгария, Италия, Египет, Бахрейн, Йемен, Катар, Иордания, Беларусь, Армения, Туркменистан, Израиль, Кыргызстан, Австрия, Судан, Сербия, Грузия, Казахстан, Венгрия, Молдова, Словакия, Босния и Герцеговина, Эфиопия, Ливия, Сербия, Чехия.