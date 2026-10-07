Ильхам Алиев Путь к Победе Чемпионат мира по дзюдо 2026
    Ильхам Алиев Путь к Победе Чемпионат мира по дзюдо 2026

    Лотар Маттеус: Я рад, что приехал на чемпионат мира по дзюдо в Баку

    Футбол
    • 07 октября, 2026
    • 18:29
    Лотар Маттеус: Я рад, что приехал на чемпионат мира по дзюдо в Баку

    Экс-футболист и чемпион мира 1990 года в составе сборной Германии Лотар Маттеус заявил, что рад приехать в Баку на чемпионат мира по дзюдо.

    Как сообщает Report, об этом он сказал журналистам.

    "Я нахожусь в Баку по приглашению Международной федерации дзюдо. Я впервые приезжаю в Баку. Этот город великолепен. Я рад, что нахожусь здесь", - подчеркнул Маттеус.

    Он также прокомментировал предстоящий матч общего этапа Лиги чемпионов УЕФА между "Сабахом" и дортмундской "Боруссией": "Ранее они уже встречались с "Карабахом". "Боруссия" является фаворитом пары. Результат определится по истечении 90 минут".

    Отметим, что чемпионат мира по дзюдо, который проходит на Национальной арене гимнастики в Баку, завершится 11 октября. Азербайджанский спортсмен Ахмед Юсифов (60 кг) завоевал золотую, а Рашид Мамедалиев (73 кг) - бронзовую медали.

    Лотар Маттеус Чемпионат мира по дзюдо 2026 Азербайджан Федеративная Республика Германия (ФРГ) Лига чемпионов УЕФА
    Dünya futbolunun əfsanəsi Lotar Matteus: "Bakıdakı dünya çempionatına gəlmək mənim üçün xoşdur"
    44 - Tezliklə
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