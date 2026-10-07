Лотар Маттеус: Я рад, что приехал на чемпионат мира по дзюдо в Баку

Экс-футболист и чемпион мира 1990 года в составе сборной Германии Лотар Маттеус заявил, что рад приехать в Баку на чемпионат мира по дзюдо.

Как сообщает Report, об этом он сказал журналистам.

"Я нахожусь в Баку по приглашению Международной федерации дзюдо. Я впервые приезжаю в Баку. Этот город великолепен. Я рад, что нахожусь здесь", - подчеркнул Маттеус.

Он также прокомментировал предстоящий матч общего этапа Лиги чемпионов УЕФА между "Сабахом" и дортмундской "Боруссией": "Ранее они уже встречались с "Карабахом". "Боруссия" является фаворитом пары. Результат определится по истечении 90 минут".

Отметим, что чемпионат мира по дзюдо, который проходит на Национальной арене гимнастики в Баку, завершится 11 октября. Азербайджанский спортсмен Ахмед Юсифов (60 кг) завоевал золотую, а Рашид Мамедалиев (73 кг) - бронзовую медали.