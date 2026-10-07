İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Cüdo üzrə dünya çempionatı 2026
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Cüdo üzrə dünya çempionatı 2026

    Dünya futbolunun əfsanəsi Lotar Matteus: "Bakıdakı dünya çempionatına gəlmək mənim üçün xoşdur"

    Futbol
    • 07 oktyabr, 2026
    • 18:09
    Dünya futbolunun əfsanəsi Lotar Matteus: Bakıdakı dünya çempionatına gəlmək mənim üçün xoşdur

    Bakıdakı dünya çempionatına gəlmək mənim üçün xoşdur.

    "Report"un məlumatına görə, bunu Almaniya millisinin heyətində dünya çempionu olmuş keçmiş futbolçu Lotar Matteus Bakıda jurnalistlərə açıqlamasında deyib.

    Sabiq oyunçu Azərbaycanda keçirilən cüdo üzrə dünya çempionatı barədə danışıb:

    "Beynəlxalq Cüdo Federasiyasının dəvəti ilə Bakıdayam. İlk dəfədir ki, Bakıya və ölkənizə gəlirəm. Şəhəriniz möhtəşəmdir. Burada olduğum üçün şadam. Cüdoya marağım böyükdür. Bu idman növündə hakimə böyük hörmət var. Bəzən futbolda bununla rastlaşmırıq. Dünya çempionatı çox önəmlidir".

    O, UEFA Çempionlar Liqasının əsas mərhələsində "Sabah"ın Dortmund "Borussiya"sına qarşı keçirəcəyi matça da toxunub:

    "Qarabağ"la daha əvvəl üz-üzə gəliblər. "Borussiya" cütün favoritidir. Nəticə 90 dəqiqənin sonunda müəyyənləşəcək".

    Qeyd edək ki, Milli Gimnastika Arenasında təşkil olunan mundial oktyabrın 11-də başa çatacaq. Azərbaycan təmsilçilərindən indiyədək Əhməd Yusifov (60 kq) qızıl, Rəşid Məmmədəliyev (73 kq) bürünc medal qazanıb.

    Lotar Matteus Cüdo üzrə dünya çempionatı 2026 Milli Gimnastika Arenası
    Лотар Маттеус: Я рад, что приехал на чемпионат мира по дзюдо в Баку
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