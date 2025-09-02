    Ильхам Алиев ШОС Китай Реджеп Тайип Эрдоган Минский процесс ОБСЕ

    "Ливерпуль" вновь установил трансферный рекорд АПЛ

    Футбол
    • 02 сентября, 2025
    • 02:13
    Ливерпуль вновь установил трансферный рекорд АПЛ

    Шведский футболист Александер Исак перешел из "Ньюкасла" в "Ливерпуль".

    Об этом Report сообщает со ссылкой на пресс-службу мерсисайдцев.

    По данным портала Transfermarkt, "Ливерпуль" заплатил за Исака €144 млн. Клуб второй раз за лето обновил рекорд Английской премьер-лиги (АПЛ) по сумме за переход футболиста, в июне действующий чемпион Англии объявил о переходе полузащитника сборной Германии Флориана Вирца из "Байера", который, согласно информации Transfermarkt, обошелся "Ливерпулю" в €125 млн.

    До этого рекордным трансфером для английского футбола был переход аргентинского полузащитника Энцо Фернандеса из португальской "Бенфики" в "Челси" за €121 млн зимой 2023 года.

    "Ньюкасл" совершил рекордную продажу для английского клуба. Прежним рекордом был переход бразильского полузащитника Филиппе Коутиньо из "Ливерпуля" в испанскую "Барселону" за €135 млн в январе 2018 года.

    "Ливерпуль"   трансфер   АПЛ   футбол  

    Последние новости

    02:13

    "Ливерпуль" вновь установил трансферный рекорд АПЛ

    Футбол
    01:46

    Ирландия готова участвовать в миротворческой миссии в Украине

    Другие страны
    01:22

    Сирия экспортировала первую партию нефти за 14 лет

    Другие страны
    01:08

    Штокер: Австрия останется нейтральной и не будет вступать в НАТО

    Другие страны
    00:39

    CNN: Поиски "Титаника" в 1985 году были прикрытием для операции ВМС США

    Другие страны
    00:26

    Бессент: США изучат все возможные варианты действий в отношении РФ

    Другие страны
    00:11

    Минобороны: Британия поставила Украине 60 тысяч снарядов за 50 дней

    Другие страны
    23:56

    Мадуро: Венесуэла подвергается самой серьезной угрозе за последние 100 лет

    Другие страны
    23:41

    Кобахидзе: Грузия готова выполнить любые разумные требования Евросоюза

    В регионе
    Лента новостей