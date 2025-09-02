"Ливерпуль" вновь установил трансферный рекорд АПЛ

Шведский футболист Александер Исак перешел из "Ньюкасла" в "Ливерпуль".

Об этом Report сообщает со ссылкой на пресс-службу мерсисайдцев.

По данным портала Transfermarkt, "Ливерпуль" заплатил за Исака €144 млн. Клуб второй раз за лето обновил рекорд Английской премьер-лиги (АПЛ) по сумме за переход футболиста, в июне действующий чемпион Англии объявил о переходе полузащитника сборной Германии Флориана Вирца из "Байера", который, согласно информации Transfermarkt, обошелся "Ливерпулю" в €125 млн.

До этого рекордным трансфером для английского футбола был переход аргентинского полузащитника Энцо Фернандеса из португальской "Бенфики" в "Челси" за €121 млн зимой 2023 года.

"Ньюкасл" совершил рекордную продажу для английского клуба. Прежним рекордом был переход бразильского полузащитника Филиппе Коутиньо из "Ливерпуля" в испанскую "Барселону" за €135 млн в январе 2018 года.