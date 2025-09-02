    İlham Əliyev Şanxay Əməkdaşlığı Təşkilatı Çin ATƏT-in Minsk qrupu

    Liverpul Premyer Liqada yeni transfer rekordu müəyyənləşdirib

    İsveçli futbolçu Aleksandr İsak "Nyukasl"dan "Liverpul"a keçib.

    "Report" bu barədə mersisaydlıların mətbuat xidmətinə istinadən xəbər verir.

    "Transfermarkt"ın məlumatına görə, "Liverpul" İsak üçün 144 milyon avro ödəyib. 

    Əvvəllər ingilis futbolu üçün rekord transfer 2023-cü ilin qışında argentinalı yarımmüdafiəçi Enzo Fernandezin Portuqaliya "Benfika"sından "Çelsi"yə 121 milyon avroya transferi olub.

