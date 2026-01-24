"Ливерпуль" уступил "Борнмуту", прервав беспроигрышную серию

"Ливерпуль" со счетом 2:3 уступил "Борнмуту" в гостевом матче 23-го тура чемпионата Англии по футболу.

Как сообщает Report, в составе победителей отличились Эванилсон (26-я мин.), Алехандро Хименес (33) и Амин Адли (90+5), у проигравших - Вирджил ван Дейк (45) и Доминик Собослаи (80).

"Борнмут" прервал беспроигрышную серию "Ливерпуля" во всех турнирах, которая насчитывала 13 матчей. В последний раз команда терпела поражение 26 ноября, разгромно уступив дома в общем этапе Лиги чемпионов нидерландскому ПСВ (1:4). После этого "Ливерпуль" одержал 7 побед и 6 раз сыграл вничью.

"Ливерпуль" занимает 4-е место в турнирной таблице чемпионата Англии с 36 очками. "Борнмут" располагается на 13-й позиции, набрав 30 очков. В следующем туре "Ливерпуль" 31 января примет "Ньюкасл", "Борнмут" в этот же день встретится на выезде с "Вулверхэмптоном".