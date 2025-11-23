"Ливерпуль" установил в АПЛ клубный антирекорд 60-летней давности
Футбол
- 23 ноября, 2025
- 07:50
"Ливерпуль" со счетом 0:3 проиграл "Ноттингем Форест" в матче 12-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ), установив антирекорд последних 60 лет в турнире.
Об этом Report сообщает со ссылкой на статистический портал Opta Sport.
Мерсисайдцы потерпели два разгромных поражения (с разницей в три и более пропущенных мячей - ред.) подряд в чемпионате Англии впервые с 1965 года. Тогда "красными" руководил Билл Шенкли.
Напомним, в матче 11-го тура АПЛ команда Арне Слота проиграла с таким же счетом - в гостях у "Манчестер Сити". На данный момент "Ливерпуль" с 18 очками находится на 11-м месте в турнирной таблице высшего дивизиона английского первенства.
