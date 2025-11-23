İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi
    "Liverpul" son 60 ilin ən pis nəticəsinə görə rekorda imza atıb

    Futbol
    • 23 noyabr, 2025
    • 08:36
    Liverpul son 60 ilin ən pis nəticəsinə görə rekorda imza atıb

    İngiltərə Premyer Liqasının 12-ci turunda "Nottingem Forest"ə 3:0 hesabı ilə məğlub olan "Liverpul" yarışda son 60 ilin ən pis nəticəsinə görə rekorda imza atıb.

    "Report" bu barədə "Opta Sport" statistika portalına istinadən xəbər verir.

    "Liverpul" 1965-ci ildən bəri ilk dəfə İngiltərə Premyer Liqasında ardıcıl iki məğlubiyyət (buraxılan üç və ya daha çox qolla – red.) aldılar. Həmin vaxt kluba Bill Şenkli rəhbərlik edirdi.

    "Liverpul" hazırda 18 xalla İngiltərə çempionatının 11-ci pilləsində qərarlaşıb.

