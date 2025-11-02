Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13
    "Ливерпуль" прервал серию из четырех поражений в АПЛ

    Футбол
    • 02 ноября, 2025
    • 05:54
    Ливерпуль прервал серию из четырех поражений в АПЛ

    "Ливерпуль" со счетом 2:0 на своём поле уверенно обыграл "Астон Виллу" в матче английской Премьер-Лиге и, тем самым, прервал неудачную серию из четырёх поражений в чемпионате Англии.

    Как передает Report, ранее "красные" проиграли "Кристал Пэлас" (1:2), "Челси" (1:2), "Манчестер Юнайтед" (1:2) и "Брентфорду" (2:3).

    Отметим, во всех турнирах мерсисайдцы потерпели шесть поражений в восьми последних играх с учётом победы в игре с бирмингемцами.

    После этой игры подопечные Арне Слота с 18 очками располагаются на третьем месте в турнирной таблице АПЛ, "Астон Вилла" под руководством Унаи Эмери с 15 очками находится на 11-й строчке.

    ФК "Ливерпуль" АПЛ
