İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13

    "Liverpul" məğlubiyyət seriyasına son qoyub

    Futbol
    • 02 noyabr, 2025
    • 05:57
    Liverpul məğlubiyyət seriyasına son qoyub

    Öz meydanında "Aston Villa"nı 2:0 hesabı ilə məğlub edən "Liverpul" İngiltərə Premyer Liqasında 4 oyunluq məğlubiyyət seriyasına son qoyub.

    "Report"un məlumatına görə, "qırmızılar" bundan əvvəl "Kristal Pelas" (1:2), "Çelsi" (1:2), "Mançester Yunayted" (1:2) və "Brentford"a (2:3) uduzub.

    Bu oyundan sonra Arne Slotun yetirmələri Premyer Liqa cədvəlində 18 xalla 3-cü, Unai Emerinin rəhbərlik etdiyi Aston Villa isə 15 xalla 11-ci pillədə qərarlaşıb.

    “Liverpul” Futbol İngiltərə Premyer Liqası
    "Ливерпуль" прервал серию из четырех поражений в АПЛ

    Son xəbərlər

    06:31

    Rusiyanın üç hava limanı fəaliyyətini dayandırıb

    Region
    06:05

    İngiltərədə qatarda bıçaqlanan 9 nəfərin həyatı təhlükədədir - YENİLƏNİB

    Digər ölkələr
    05:57

    "Liverpul" məğlubiyyət seriyasına son qoyub

    Futbol
    04:40

    Rubio HƏMAS-ı humanitar yardımı oğurlamaqda günahlandırıb və silahı yerə qoymağa çağırıb

    Digər ölkələr
    04:07

    ABŞ Prezidenti Pentaqona Nigeriyaya mümkün müdaxiləyə hazırlaşmağı əmr edib

    Digər ölkələr
    03:56

    Heqset: ABŞ-Çin münasibətləri heç vaxt indiki kimi yaxşı olmayıb

    Digər ölkələr
    03:21

    Finlandiyada mikroavtobusun partlaması nəticəsində iki nəfər ölüb

    Digər ölkələr
    02:32

    Son bir gündə Kamçatkada dörd yeraltı təkan qeydə alınıb

    Digər ölkələr
    02:11

    İngiltərədə qatarda bıçaqlı hücum nəticəsində bir neçə nəfər yaralanıb

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti