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АПЛ: "Ливерпуль" потерпел первое поражение в сезоне

АПЛ: "Ливерпуль" потерпел первое поражение в сезоне "Ливерпуль" проиграл в гостях "Вест Хэму" со счетом 2:3 в матче 11-го тура чемпионата Англии по футболу.
Футбол
7 ноября 2021 г. 23:28
АПЛ: Ливерпуль потерпел первое поражение в сезоне

"Ливерпуль" проиграл в гостях "Вест Хэму" со счетом 2:3 в матче 11-го тура чемпионата Англии по футболу.

В составе победителей голы забили Пабло Форналс (67-я минута) и Курт Зума (74), еще один мяч в свои ворота срезал голкипер "Ливерпуля" Алиссон (4).

В составе проигравшей команды отличились Трент Александр-Арнольд (41) и Дивок Ориги (83).

"Ливерпуль" потерпел первое поражение во всех турнирах этого сезона, всего команда на данный момент провела 17 матчей. Для "Вест Хэма" эта победа стала четвертой подряд в Английской премьер-лиге.

"Вест Хэм" опередил "Ливерпуль" в таблице чемпионата Англии и с 23 очками идет третьим. Подопечные Юргена Клоппа с 22 очками располагаются на четвертой строчке.

В следующем матче "Ливерпуль" 20 ноября примет "Арсенал", "Вест Хэм" в тот же день сыграет в гостях с "Вулверхэмптоном".

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