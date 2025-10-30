Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет
    • 30 октября, 2025
    • 01:51
    Ливерпуль дома разгромно проиграл Кристал Пэлас в Кубке английской лиги

    "Кристал Пэлас" со счетом 3:0 одержал разгромную победу над "Ливерпулем" в матче 1/8 финала Кубка английской лиги по футболу.

    Как передает Report, встреча прошла на стадионе "Энфилд".

    Голы забили Исмаила Сарр (40-я и 45-я минуты) и Йереми Пино (87). "Ливерпуль" завершал встречу вдесятером, поскольку защитник Амара Налло был удален с поля на 79-й минуте.

    Команды провели третий матч между собой в нынешнем сезоне. Сначала "Кристал Пэлас" обыграл соперника во встрече за Суперкубок Англии (2:2, 3:2 - после серии пенальти), а затем - на своем поле в чемпионате страны (2:1).

    В прошлом сезоне "Ливерпуль" дошел до финала Кубка английской лиги, в котором проиграл "Кристал Пэласу" (1:2). Для лондонского клуба этот трофей стал первым в истории. "Ливерпуль" является рекордсменом по числу титулов Кубка английской лиги - 10.

    В других матчах игрового дня "Арсенал" дома победил "Брайтон" (2:0), "Манчестер Сити" в гостях одолел "Суонси" (3:1), "Челси" на выезде справился с "Вулверхэмптоном" (4:3).

