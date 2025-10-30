İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi
    • 30 oktyabr, 2025
    • 02:12
    Liverpul öz meydanında böyük hesabla məğlub olub

    İngiltərə Liqa Kubokunun 1/8 final mərhələsində "Kristal Pelas" "Liverpul" üzərində 3:0 hesablı qələbə qazanıb.

    "Report"un məlumatına görə, qarşılaşma "Enfild"də baş tutub.

    Qolları İsmayıla Sarr (40 və 45-ci dəqiqə) və Yeremi Pino (87) vurub. Müdafiəçi Amara Nallonun 79-cu dəqiqədə qırmızı vərəqə alaraq meydandan qovulmasından sonra "Liverpul" on nəfərlə görüşü davam etdirib.

    Ötən mövsüm "Liverpul" İngiltərə Liqa Kubokunun finalına yüksəlib və burada "Kristal Pelas"a uduzub (1:2).

    Günün digər matçlarında "Arsenal" evdə "Brayton"u 2:0, "Mançester Siti" səfərdə "Suonsi"ni 3:1, "Çelsi" isə səfərdə "Vulverhempton"u 4:3 hesabı ilə məğlub edib.

    "Ливерпуль" дома разгромно проиграл "Кристал Пэлас" в Кубке английской лиги

