    Лионель Месси возглавил гонку бомбардиров МЛС

    Футбол
    • 21 сентября, 2025
    • 10:48
    Лионель Месси возглавил гонку бомбардиров МЛС

    Известный нападающий "Интер Майами" Лионель Месси вышел в лидеры списка бомбардиров североамериканской футбольной лиги МЛС.

    Как сообщает Report, всего в текущем сезоне у 38-летнего аргентинца 22 гола.

    В матче с "Ди-Си Юнайтед", который завершился победой "цапель" со счетом 3:2, Месси оформил дубль и отдал результативную передачу.

    На втором месте в гонке бомбардиров находится англичанин Сэм Сарридж из "Нэшвилла" - 21 мяч. Третью строчку занимает габонский форвард "Лос‑Анджелеса" Денис Буанга - 19 голов.

    Отметим, что "Интер Майами" по итогам 28 игр занимает пятое место в турнирной таблице с 52 очками.

    Лента новостей