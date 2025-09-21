Лионель Месси возглавил гонку бомбардиров МЛС
Известный нападающий "Интер Майами" Лионель Месси вышел в лидеры списка бомбардиров североамериканской футбольной лиги МЛС.
Как сообщает Report, всего в текущем сезоне у 38-летнего аргентинца 22 гола.
В матче с "Ди-Си Юнайтед", который завершился победой "цапель" со счетом 3:2, Месси оформил дубль и отдал результативную передачу.
На втором месте в гонке бомбардиров находится англичанин Сэм Сарридж из "Нэшвилла" - 21 мяч. Третью строчку занимает габонский форвард "Лос‑Анджелеса" Денис Буанга - 19 голов.
Отметим, что "Интер Майами" по итогам 28 игр занимает пятое место в турнирной таблице с 52 очками.
