Lionel Messi MLS-in bombardirlər siyahısında ilk pilləyə yüksəlib
Futbol
- 21 sentyabr, 2025
- 10:20
ABŞ-nin "İnter Mayami" klubunun hücumçusu Lionel Messi MLS-in cari mövsmünün bombardirlər siyahısında ilk pilləyə yüksəlib.
"Report" xəbər verir ki, 38 yaşlı hücumçu bunu "DC Yunayted"lə matçda iki qol vurmaqla reallaşdırıb.
Beləliklə argentinalı hücumçu meydana çıxdığı 22 matçda 22-ci qolunu vurmaqla "Neşvill"in forvardı Sem Surrici (21 qol) qabaqlayıb.
Qeyd edək ki, "İnter Mayami" 28 oyundan sonra 52 xalla turnir cədvəlində beşinci yerdədir.
