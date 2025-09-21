Lionel Messi MLS-in bombardirlər siyahısında ilk pilləyə yüksəlib

İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1 Dövlət Suverenliyi Günü 907-ci düzəliş
    ABŞ-nin "İnter Mayami" klubunun hücumçusu Lionel Messi MLS-in cari mövsmünün bombardirlər siyahısında ilk pilləyə yüksəlib.

    "Report" xəbər verir ki, 38 yaşlı hücumçu bunu "DC Yunayted"lə matçda iki qol vurmaqla reallaşdırıb.

    Beləliklə argentinalı hücumçu meydana çıxdığı 22 matçda 22-ci qolunu vurmaqla "Neşvill"in forvardı Sem Surrici (21 qol) qabaqlayıb.

    Qeyd edək ki, "İnter Mayami" 28 oyundan sonra 52 xalla turnir cədvəlində beşinci yerdədir.

