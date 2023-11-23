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Лионель Месси получил травму

Лионель Месси получил травму Форвард и капитан национальной команды Аргентины Лионель Месси заявил, что получил травму в матче с Бразилией в рамках отбора на чемпионат мира 2026 года (1:0).
Футбол
23 ноября 2023 г. 00:53
Лионель Месси получил травму

Форвард и капитан национальной команды Аргентины Лионель Месси заявил, что получил травму в матче с Бразилией в рамках отбора на чемпионат мира 2026 года (1:0).

Как передает Report, об этом сообщает ESPN.

"Я почувствовал дискомфорт в приводящей мышце. Это была моя последняя игра в году, так что у меня есть время для восстановления, чтобы начать 2024 год в полной готовности", - сказал Месси.

Поединок должен был начаться в 04:30 по бакинскому времени на стадионе "Маракана" в Рио-де-Жанейро (Бразилия). Однако стартовый свисток был отложен из-за беспорядков, которые вспыхнули на арене - на трибунах началась драка болельщиков. Месси увел свою команду с поля, однако через полчаса аргентинские футболисты вернулись.

Сборная Аргентины является единоличным лидером отборочного турнира в Южной Америке, набрав 15 очков. Бразильцы идут шестыми (семь очков).

18 декабря в финале ЧМ сборная Аргентины переиграла сборную Франции и стала новым обладателем трофея.

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