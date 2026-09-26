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    Лига наций УЕФА: Англия примет Испанию

    Футбол
    • 26 сентября, 2026
    • 10:40
    Лига наций УЕФА: Англия примет Испанию

    Сегодня в Лиге наций УЕФА состоятся очередные матчи первого тура, в третий игровой день пройдут 10 встреч.

    Как сообщает Report, центральным матчем дня станет встреча сборных Англии и Испании в Лиге A в третьей группе. В этой же группе Чехия сыграет с Хорватией.

    В Лиге B в первой группе Словения встретится с Шотландией, Северная Македония - со Швейцарией.

    В Лиге C в четвертой группе Болгария сыграет с Люксембургом, в третьей группе Фарерские острова примут Казахстан, Словакия - Молдову, в четвертой группе Исландия встретится с Эстонией, в первой группе Сан-Марино - с Финляндией, Албания - с Беларусью.

    Лига наций УЕФА
    UEFA Millətlər Liqasında bu gün İngiltərə İspaniya yığması ilə qarşılaşacaq
    England to face Spain in UEFA Nations League today
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