Лига наций УЕФА: Англия примет Испанию

Сегодня в Лиге наций УЕФА состоятся очередные матчи первого тура, в третий игровой день пройдут 10 встреч.

Как сообщает Report, центральным матчем дня станет встреча сборных Англии и Испании в Лиге A в третьей группе. В этой же группе Чехия сыграет с Хорватией.

В Лиге B в первой группе Словения встретится с Шотландией, Северная Македония - со Швейцарией.

В Лиге C в четвертой группе Болгария сыграет с Люксембургом, в третьей группе Фарерские острова примут Казахстан, Словакия - Молдову, в четвертой группе Исландия встретится с Эстонией, в первой группе Сан-Марино - с Финляндией, Албания - с Беларусью.